21.12.2021 16:26 Uhr Patient klaut Post-Auto - Verfolgungsjagd durch Osnabrück

Ein Patient des Osnabrücker Ameos-Klinikums hat sich mit der Polizei eine rasante Verfolgungsjagd geliefert - und zwar mit dem gestohlenen Wagen eines Post-Zustellers. Der 34-jährige Emsländer raste am frühen Montagabend vom Klinik-Gelände durch die Stadt bis in den Osnabrücker Nordkreis. Mehrere Streifenwagen folgten ihm. Laut Polizei konnten andere Verkehrs-Teilnehmer gerade noch rechtzeitig ausweichen. Allerdings gab es mehrere Zusammenstöße zwischen Streifen- und Fluchtwagen. Die Verfolgungsfahrt endete nach einer guten halben Stunde in Nortrup. Der Mann wurde festgenommen und zurück in die Klinik gebracht.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.12.2021 | 15:00 Uhr