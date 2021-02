Stand: 04.02.2021 12:28 Uhr Parkhaus-Überfall in Osnabrück: Polizei hofft auf Zeugen

Nach einem brutalen Überfall in einem Parkhaus in der Bruchstraße in Osnabrück sucht die Polizei Zeugen. Wie ein Sprecher mitteilte, hatten mehrere Männer am Montag einen 31-Jährigen mit Pfefferspray attackiert. Danach schlugen und traten sie auf ihr Opfer ein. Die Täter flüchteten schließlich mit dem Geld des Mannes. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0541) 327 32 03 entgegen.

