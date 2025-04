Stand: 23.04.2025 14:04 Uhr Parken sei teuer genug: Deutsche Umwelthilfe lobt Osnabrück

Die Deutsche Umwelthilfe hat die Höhe der Parkgebühren in der Stadt Osnabrück gelobt. Zusammen mit Heidelberg sei Osnabrück die einzige Stadt in Deutschland die Parkgebühren von mindestens drei Euro pro Stunde in den Parkzonen verlangt, teilte der Verein am Dienstag mit. Die Umwelthilfe hatte die Parkgebühren in 105 deutschen Städten untersucht. In 61 der abgefragten Städte sei es möglich, für einen Euro oder weniger pro Stunde zu parken. Je mehr Fläche in den Städten durch Autos blockiert werde, desto weniger Platz bleibe für Stadtnatur, öffentliche Verkehrsmittel, Fußgänger und Radwege, sagte der Umwelthilfe-Geschäftsführer Jürgen Resch. Die Deutsche Umwelthilfe fordert, dass eine Stunde Parken mindestens so viel kostet wie eine Einzelfahrkarte für den Bus.

