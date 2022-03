Stand: 09.03.2022 08:52 Uhr Papenburger Meyer Werft will schwimmende Immobilien bauen

Die Papenburger Meyer Werft will zusammen mit einem deutsch-finnischen Gemeinschaftsunternehmen Geschäfte im Markt für schwimmende Großimmobilien machen. Damit reagiert der Konzern auch auf die durch Corona schwierige Lage im Kreuzfahrtschiffbau. An den Standorten der Meyer Werft in Turku, Papenburg und Rostock sollen bei freien Kapazitäten künftig auch schwimmende Hotel- und Freizeitanlagen, Villen oder öffentliche Gebäude für wassernahe Städte gebaut werden. Kerngeschäft soll aber der Schiffbau werden.

