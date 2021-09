Stand: 23.09.2021 14:54 Uhr Papenburger Meyer Werft baut künftig auch Luxusjachten

Wegen der Krise auf dem Kreuzfahrt-Markt erweitert die Papenburger Meyer Werft ihr Angebot. Künftig will das Unternehmen auch Luxusjachten mit einer Länge von bis zu 150 Metern bauen. Die Werft setzt dabei auf umweltfreundliche Antriebsarten mit Brennstoffzellen und Batterien. Die Nachfrage nach Megajachten steige, sagte Unternehmenschef Bernard Meyer. Das erste Modell der Werft hat Platz für 44 Gäste und bietet neben Pool und Kino auch einen Billardsalon. Die Werft hofft jetzt auf Aufträge, um damit die Arbeitsplätze an den Meyer-Standorten sichern zu können. In Papenburg sollen 450 Jobs wegfallen - darauf hatten sich Betriebsrat und Geschäftsführung nach langem Streit geeinigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.09.2021 | 15:00 Uhr