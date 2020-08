Stand: 25.08.2020 10:21 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Papenburg: Turnhallen wegen Baumängeln gesperrt

Die Turnhallen der Michaelschule in Papenburg sind vorübergehend gesperrt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Grund dafür sind Mängel am Bauwerk. Die Stadt geht davon aus, dass die Reparaturen nicht lange dauern werden und dass Schul- und Vereinssport an der Oberschule danach wieder stattfinden kann.

