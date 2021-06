Stand: 08.06.2021 17:49 Uhr Papenburg: Toter aus Aschendorfer See geborgen

Im Aschendorfer See in Papenburg hat die Feuerwehr am Dienstag eine männliche Leiche geborgen. Zuvor war ein Angler von Familienangehörigen vermisst worden. Zur Todesursache konnten Polizei und Rettungsdienst bisher keine Auskunft geben, ein medizinischer Notfall wird nicht ausgeschlossen. Nach Polizeiangaben waren um Fundort Schaulustige und Gaffer. Sie nahm mehrere Personalien auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.06.2021 | 06:30 Uhr