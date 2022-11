Stand: 16.11.2022 10:49 Uhr Papenburg: Radfahrer stürzt in Kanal - Lebensgefahr

In Papenburg (Landkreis Emsland) schwebt ein Radfahrer nach einem Sturz in einen Kanal in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei entdeckte eine Autofahrerin den 28-Jährigen am Dienstagabend und alarmierte die Beamten. Die zogen den Mann aus dem Kanal und begannen mit der Reanimation. Der 28-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass er aus gesundheitlichen Gründen mit dem Rad von der Fahrbahn abgekommen und ins Wasser gestürzt war.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.11.2022 | 13:30 Uhr