Stand: 20.10.2022 08:00 Uhr Papenburg: Ein Verletzter nach Feuer in Einfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Papenburg (Landkreis Emsland) erlitt ein Mensch eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Laut Polizei hatte am Mittwoch der Dachstuhl des Hauses gebrannt. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unbekannt.

