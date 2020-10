Stand: 26.10.2020 13:25 Uhr Outlet-Center bei Nordhorn: OVG Münster kippt Bebauungsplan

Erfolg für die Stadt Nordhorn vor dem Oberverwaltungsgericht Münster: Das Gericht hat am Montag den geplanten Ausbau eines Outlet-Centers im nordrhein-westfälischen Ochtrup nach dem bisherigen Bebauungsplan untersagt. Die Nachbarstadt Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) hatte den Bebauungsplan juristisch angefochten, um eine Vergrößerung der Verkaufsfläche auf einer Brachfläche einer ehemaligen Textilfabrik zu verhindern. Wegen einer fehlenden Rechtsgrundlage und Fehlern bei der öffentlichen Auslegung erklärte das Gericht den Bebauungsplan für unwirksam. Nach Ansicht des Gerichts hätte bei der Planung kein Sondergebiet für den Einzelhandel ausgeschrieben werden dürfen, wenn sich die Bebauung am Ende auf ein einzelnes Einkaufszentrum beschränkt. Über die Frage, ob der Einzelhandel in Nordhorn durch die Erweiterung geschädigt wird, musste das OVG deshalb nicht mehr entscheiden. Der 10. Senat des OVG ließ wegen grundsätzlicher Bedeutung Revision zum Bundesverwaltungsgericht zu. Nordhorn und Ochtrup liegen rund 30 Kilometer voneinander entfernt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.10.2020 | 13:30 Uhr