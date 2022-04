Osteuropa-Experte Petersen zu pro-russischer Demo in Hannover

Experte: "Das war eine Kundgebung für Putin und den Krieg" Stand: 11.04.2022 18:01 Uhr Was steckt hinter den pro-russischen Demonstrationen am Wochenende in Osnabrück und Hannover? Fragen an Prof. Dr. Hans-Christian Petersen, Osteuropa-Forscher an den Unis Osnabrück und Oldenburg.

In Hannover haben am Sonntag mehr als 600 Menschen an einem pro-russischen Autokorso teilgenommen. In Osnabrück gingen rund 260 Menschen auf die Straße - die meisten Teilnehmer mit russischen Wurzeln.

Die Demonstration in Osnabrück stand unter dem Motto "Gegen Rassismus und Nationalismus". Es gibt aber auch Befürchtungen, dass die Demonstranten eigentlich ihre Sympathien für Putin ausdrücken wollen. Vereinzelt hat die Polizei auch Schilder beschlagnahmt, die den Krieg in der Ukraine verherrlicht haben. Ist diese Sorge berechtigt?

Prof. Dr. Hans-Christian Petersen: Diese Sorge ist vollkommen zutreffend. Die Kundgebung in Osnabrück war de facto eine Kundgebung für Putin und für den furchtbaren Krieg. Das ist eindeutig zu erkennen anhand derjenigen, die sie organisiert haben. Aber eben auch anhand der Schilder: Auf einem stand beispielsweise "Gestern Juden, heute Russen." Dort wird also behauptet, es ginge den Russen heute hier so schlecht wie den Juden damals. Dass das stattfindet - nach den Bildern aus Butscha und vielen anderen Orten -, das ist schon ziemlich schwer zu ertragen.

Wie ist die vorherrschende Meinung in der russischsprachigen Community. Wie stehen die Menschen zu Putin und wie sehen sie den Krieg in der Ukraine?

Petersen: Die große Mehrheit der Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, lehnen diesen Krieg eindeutig ab. Das belegen alle Zahlen, die wir haben. Das führt in diesen Gruppen zu schweren Konflikten, weil es eben einen kleinen Teil gibt, häufig die Älteren, aber nicht immer, die dem russischen Staatsfernsehen folgen und den Krieg befürworten. Und dann gibt es den ganz großen Teil, vor allem die Jüngeren, die sich auf einer ganz anderen Informationsbasis gegen den Krieg engagieren. Da gibt es kaum noch ein gemeinsames Gespräch und angesichts der Gewaltbilder aus der Ukraine brechen Familien auseinander. Das sind existenziell schwere Zeiten für diese Menschen.

Am Sonntag war das die erste Demonstration dieser Art in Osnabrück. Mit rund 260 Teilnehmern. Ist davon auszugehen, dass weitere Demonstrationen folgen werden? Vielleicht mit deutlich mehr Menschen?

Petersen: Es ist auf jeden Fall vorstellbar, dass weitere folgen werden. 260 Menschen ist aus Sicht der Organisatoren wohl nur ein überschaubarer Erfolg. Dass es bei einer erneuten Demonstration wesentlich mehr Teilnehmer werden, glaube ich allerdings nicht.

Das Interview führte Marlena Maerz, NDR Niedersachsen.

