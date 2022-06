Stand: 12.06.2022 08:55 Uhr Osterwald: Radfahrer stößt mit Auto zusammen - Lebensgefahr

Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Osterwald in der Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Der alkoholisierte Autofahrer wurde bei dem Unfall in der Nacht zu Sonntag nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Sein Pkw kam nach dem Unfall im Straßengraben zum Stehen. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.

