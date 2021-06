Stand: 13.06.2021 11:11 Uhr Ostercappeln: Vermisster Surfer löst große Suchaktion aus

Fast 90 Helfer von Feuerwehr und DLRG haben am Kronensee in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) nach einem vermeintlich gekenterten Surfer gesucht. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen angeblich beobachtet, wie der Mann vom Brett fiel und anschließend nicht mehr auftauchte. Außerdem wurde das Brett verlassen am Ufer aufgefunden. Die Einsatzkräfte suchten mit Booten, Tauchern und einer Drohne nach dem Mann. Schließlich wurde der 44-jährige unversehrt auf dem nahen Campingplatz beim Tischtennisspielen entdeckt. Er habe den Sucheinsatz nicht mit seiner Person in Verbindung gebracht, sagte der Mann laut Polizei. Das Surfbrett habe er später vom Ufer abholen wollen.

