Stand: 24.08.2020 08:21 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrücks OB will Maskenpflicht im Unterricht

Zum bevorstehenden Schulstart haben sich Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) und Landrätin Anna Kebschull (Grüne) für eine Maskenpflicht im Unterricht ausgesprochen. Das geht aus einem Brief hervor, den die beiden an Ministerpräsident Stephan Weil, Sozialministerin Carola Reimann und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (alle SPD) geschrieben haben. Wie das Politikjournal "Rundblick" berichtet, fordern sie darin, dass angesichts der steigenden Infektionszahlen alle Schüler und Lehrer in den Klassenräumen während des Unterrichts einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Von Donnerstag an soll in den Schulen erstmals seit mehr als fünf Monaten wieder in voller Klassenstärke unterrichtet werden.

