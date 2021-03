Osnabrücks Kämmerer wegen Greensill-Anlagen unter Druck Stand: 10.03.2021 16:22 Uhr Mehreren Kommunen droht wegen der finanziellen Probleme der Bremer Greensill Bank ein Millionenverlust. Auch Osnabrück und Nordenham haben dort viel Geld angelegt.

Am Donnerstagabend ist Greensill Thema in einer öffentlichen Sondersitzung des Finanzausschusses in Osnabrück, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Kämmerer Thomas Fillep muss dann Antworten liefern, warum die Stadt 14 Millionen Euro bei einer Bank angelegt hat, bei der es nach Angaben von Ratsmitgliedern frühzeitig Hinweise auf Liquiditätsprobleme gegeben haben soll. "Wir haben bei eigenen Recherchen gesehen, dass es durchaus im Herbst des letzten Jahres Hinweise gab, dass die Greensill Bank in schwieriges Fahrwasser kommt. Und das ist eine der Fragen, die wir klären müssen, ob hier sauber recherchiert worden ist", sagte Günter Sandfort (CDU), Vorsitzender des Finanzausschusses, gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Der Stadt droht der Verlust des Geldes.

Kämmerer: Haben Finanzrichtlinien eingehalten

Fillep sieht sich und sein Ressort zu Unrecht in der Schusslinie. Bei der Geldanlage sei die Finanzrichtlinie der Stadt eingehalten worden, sagte er. Bei der Greensill-Bank gehe es um Bilanzbetrug, den kein Außenstehender hätte vorhersehen können. "Für 10.000 Euro drehen wir Pirouetten, machen Purzelbäume, damit wir das Geld sparen, und jetzt verlieren wir 14 Millionen. Sie können sich nicht vorstellen, was in mir vorgeht", sagte Fillep. Dann fügte er hinzu: "Und meine Leute, die haben daran keine Schuld, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen."

FDP fordert Rücktritt von OB Griesert

Am Dienstag hatte der Osnabrücker Rat über die Geschäfte mit der in Schieflage geratenen Bremer Greensill Bank beraten. Dabei war die Sitzung von der Stadt erstmals ins Internet übertragen worden. Die FDP hatte den Rücktritt von Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) und Finanzvorstand Fillep. Die anderen Fraktionen lehnten das ab. Fillep hatte vergangenen Freitag bekannt gegeben, dass die Stadt rund 14 Millionen Euro bei der mittlerweile geschlossenen Greensill Bank angelegt hat.

Auch Nordenham droht Millionenverlust

Auch die Stadt Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ist betroffen: Sie hat rund 13,5 Millionen Euro bei der angeschlagenen Bank angelegt. Das Geld war für Kanalarbeiten gedacht. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hatte die Stadt das Geld seit 2018 bei Greensill geparkt, um Strafzinsen für Spareinlagen zu vermeiden. Laut Bürgermeister Carsten Seyfarth (SPD) wird es am 18. März eine Sitzung des Rates geben. Dort soll umfassend geklärt werden, wer das Geld bei einer Bank geparkt hat, wo es keine Sicherheiten für diese Einlagen gab. Seyfarth sagte aber auch, dass es für ihn mehr als befremdlich sei, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht rechtzeitig vor den finanziellen Schwierigkeiten bei Greensill gewarnt habe.

