Osnabrücker wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

Ein Osnabrücker soll vor dreieinhalb Monaten einen elfjährigen Jungen in drei Fällen sexuell missbraucht haben. Die Taten sollen sich auf einem Campingplatz in Ladbergen (Nordrhein-Westfalen) und in dessen Umgebung zugetragen haben. Die Staatsanwaltschaft Münster hat nun Anklage gegen den 31-Jährigen erhoben, der als Aushilfe auf dem Campingplatz arbeitete. Der Osnabrücker soll außerdem Bilder von missbrauchten Kindern und Jugendlichen auf seinem Handy gespeichert haben. Er habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, so die Staatsanwaltschaft. Ob die Anklage zugelassen wird, muss nun das Landgericht Münster entscheiden.

