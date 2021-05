Stand: 21.05.2021 07:33 Uhr Osnabrücker Studentin erzielt ersten Erfolg im BAföG-Streit

Im Rechtsstreit um höheres BAföG hat eine Osnabrücker Studentin einen ersten Erfolg erzielt: Die Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklärte die Berechnung der BaföG-Sätze zwischen Oktober 2014 und Februar 2015 für verfassungswidrig und setzten das Verfahren aus. Sie verwiesen den Fall an das Bundesverfassungsgericht. Die Studentin hält den BaföG-Satz in Höhe von monatlich 373 Euro im Vergleich zu Hartz-4-Leistungen für Arbeitslose für zu niedrig. Zuvor war die Studentin vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück und vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg mit ihrer Klage gescheitert.

