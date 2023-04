Stand: 28.04.2023 08:50 Uhr Osnabrücker Senioren tricksen Trickbetrüger aus

In Osnabrück hat ein Seniorenpaar zwei Trickbetrüger überlistet. Die Polizei konnte zwei Männer festnehmen. Sie sollen am Mittwochnachmittag bei den Senioren angerufen haben. Mit einer erfundenen Geschichte wollten sie an die Wertsachen des Paares kommen. Der 86-jährige Osnabrücker hielt die Männer am Telefon hin. Seine Frau informierte parallel die Polizei. Als die mutmaßlichen Täter vor der Wohnung des Ehepaares standen, war die Polizei ebenfalls da. Einer der Festgenommen kam in Untersuchungshaft. Der andere wurde nach einem umfangreichen Geständnis vorerst freigelassen. In Hasbergen (Landkreis Osnabrück) hatten Schockanrufer nahezu zeitgleich Erfolg. Sie konnten von einer Seniorin Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuten.

