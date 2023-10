Stand: 13.10.2023 08:27 Uhr Osnabrücker Recyclingfirma offenbar wieder frei von Schaben

Die Stadt Osnabrück geht davon aus, dass das Schaben-Problem bei einem Osnabrücker Recycling-Unternehmen gelöst ist. Das hat ein Stadtsprecher auf Anfrage von NDR Niedersachsen mitgeteilt. Am Freitagnachmittag wollen Vertreter der Stadt das Gelände noch einmal begutachten. Die Stadt hatte den Schädlings-Befall vor vier Wochen öffentlich gemacht. Das betroffene Unternehmen musste daraufhin das Gelände komplett räumen und alle dort gelagerten Materialien in eine Müllverbrennungsanlage bringen. Neben dem Recycling-Unternehmen waren fünf weitere Firmengelände von dem Schabenbefall betroffen. Weitere seien nicht hinzugekommen, so der Stadtsprecher.

