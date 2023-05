Stand: 23.05.2023 07:04 Uhr Osnabrück: Kippt der Rat den Straßenausbaubeitrag?

Der Osnabrücker Rat will heute über das Ende der Straßenausbaubeiträge in der Stadt abstimmen. Bislang müssen Anlieger in Osnabrück sich an den Kosten beteiligen, wenn eine Straße saniert wird. Eine Bürgerinitiative hatte sich dafür stark gemacht, diese Beiträge abzuschaffen. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Osnabrück nach Angaben der Verwaltung im Schnitt rund 1,5 Millionen Euro durch die Straßenausbaubeiträge eingenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.05.2023 | 06:30 Uhr