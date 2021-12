Stand: 21.12.2021 11:52 Uhr Osnabrücker Orang-Utan "Buschi" ist 50 Jahre alt

Das Osnabrücker Orang-Utan-Männchen "Buschmann", genannt "Buschi", feiert seinen 50. Geburtstag. Das teilte der Zoo mit. "Buschi" war am 21. Dezember 1971 der erste Menschenaffe, der im Zoo Osnabrück zur Welt kam. Seine Mutter "Suma" nahm ihn nicht an, weshalb er mit Unterstützung von Krankenschwestern des Kinderhospitals mit der Hand aufgezogen wurde. Später lebte er jedoch wieder mit seiner Mutter zusammen. Heute teilt "Buschmann" sich im Osnabrücker Zoo mit seinen drei Artgenossen "Astrid", "Damai" und "Dayang" sowie den Weißwangenschopfgibbons den Dschungeltempel in der asiatischen Tierwelt Angkor Wat. "Buschi" ist ein Mischling aus Borneo- und Sumatra-Orang-Utan - bei "Buschis" Geburt war noch nicht bekannt, dass es mehrere Orang-Utan-Arten gibt. "Astrid", "Damai" und "Dayang" sind Borneo-Orang-Utans. Damit den vier Orang-Utans nicht langweilig wird, ist Tierbeschäftigung ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags: Die Zoomitarbeitenden bieten den Tieren unterschiedliche Beschäftigungen an, oftmals mit Futtersuche oder anderen positiven Reizen wie Duftstoffen. "Buschi" malt zum Beispiel gerne mit Fingerfarben auf Leinwände. Dadurch entstehen seit vielen Jahren einzigartige Kunstwerke.

Weitere Informationen "Buschi": Ein Osnabrücker Urgestein Vor 44 Jahren wurde er als erster Menschenaffe im Zoo Osnabrück geboren, inzwischen ist "Buschi" eine Institution. Der Orang-Utan ist auch wegen seiner Gemälde bekannt geworden. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.12.2021 | 13:30 Uhr