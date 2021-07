Stand: 01.07.2021 08:06 Uhr Osnabrücker Land bekommt zwei Ranger

Das Osnabrücker Land bekommt zwei hauptamtliche Ranger, sie sollen heute in Hasbergen vorgestellt werden. Die Ranger sollen nach Angaben des Landkreises in der Region unterwegs sein und Menschen über Naturschutz informieren. In Anderen Regionen Niedersachsens gibt es bereits Ranger - etwa im Biosphärenreservat in der niedersächsischen Elbtalaue, im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und im Nationalpark Harz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.07.2021 | 07:30 Uhr