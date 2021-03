Stand: 26.03.2021 08:19 Uhr Osnabrücker Kitas testen Corona-Schnelltests

Die Stadt Osnabrück startet heute ein Modellprojekt in zwei Kitas. Dabei soll herausgefunden werden, ob Corona-Selbsttests den Alltag in Kindertagesstätten sicherer machen können. Knapp 170 dieser Tests stellt die Stadt dafür bereit. Eltern können ihre Kinder zu Hause auf Corona testen, bevor sie sie zur Kita bringen. Ist der Test negativ, kann das Kind ganz normal in den Kindergarten. Bei einem positiven Ergebnis müssen sich die Eltern an einen Arzt wenden. Nach einer Woche soll Bilanz gezogen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.03.2021 | 06:30 Uhr