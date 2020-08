Stand: 10.08.2020 11:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrücker Hilfsteam aus Beirut zurückgekehrt

Einsatzkräfte des Vereins @fire mit Sitz in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) haben ihren Hilfseinsatz in Beirut beendet und sind nach Deutschland zurückgekehrt. Am Montagmorgen landete ihr Flieger in Frankfurt am Main, wie die Katastrophenschutz-Organisation via Facebook mitteilte.

Retter fanden keine Überlebenden

Die 13 Frauen und Männer, darunter eine Ärztin, waren in der vergangenen Woche in die libanesische Hauptstadt gereist, um nach der verheerenden Explosion im Hafen nach Verschütteten zu suchen. Dabei kamen auch zwei Spürhunde zum Einsatz. Wie der Verein mitteilte, fanden die Retter in ihren Suchabschnitten keine Überlebenden.

Videos 04:37 Hallo Niedersachsen Osnabrücker leitet Hilfsteam in Beirut Hallo Niedersachsen Nach der verheerenden Explosion in Beirut suchen Einsatzkräfte mit Spürhunden nach Überlebenden in den Trümmern. Koordiniert wird der Einsatz eines Teams aus Osnabrück von Johannes Gust. Video (04:37 min)

Abbruch aus Sicherheitsgründen

Die Suche nach Verschütteten wurde den Angaben zufolge bereits am vergangenen Freitag beendet. Anschließend wollten die Helfer aus dem Landkreis Osnabrück noch Gebäude im Hinblick auf ihre Standfestigkeit untersuchen. Diese Arbeiten wurden am Sonnabend aufgrund der angekündigten Demonstrationen aus Sicherheitsgründen eingestellt, wie @fire mitteilte.

Weitere Opfer werden vermisst

Bei der gewaltigen Explosion am vergangenen Dienstag im Hafen von Beirut wurden mehr als 150 Menschen getötet. Etwa 6.000 wurden verletzt. Mehrere Menschen gelten noch als vermisst.

Weitere Informationen Team von @fire sucht in Beirut nach Verschütteten Wenige Hundert Meter vom Explosionsort am Hafen von Beirut entfernt sucht eine @fire-Mannschaft Überlebende. 13 Ehrenamtliche sind für die Hilfsorganisation aus Wallenhorst im Libanon. mehr Landeskirche: 10.000 Euro Soforthilfe für Beirut Tausende Menschen in Beirut stehen nach der Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt ohne Wohnung da. Die Landeskirche Hannover kündigte finanzielle Unterstützung an. mehr

