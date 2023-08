Stand: 11.08.2023 08:18 Uhr Osnabrücker Dammermann im Kader für die Leichtathletik-WM

400-Meter-Läufer Fabian Dammermann (LG Osnabrück) ist für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest nominiert worden. Der Osnabrücker könnte damit Ende August in der deutschen 4-mal-400-Meter-Staffel starten. Er ersetzt den Wattenscheider Patrick Schneider, der derzeit nicht in Form ist. Das teilte der Deutsche Leichtathletikverband mit. Nicht dabei ist Lea Meyer aus Löningen, die in Budapest im 3.000-Meter-Hindernislauf und im 5.000-Meter-Lauf an den Start gehen sollte. Die Vize-Europameisterin im 3.000-Meter-Hindernislauf leide an Rückenbeschwerden, so der Verband. Die WM in Budapest beginnt am 19. August und endet am 27. August.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.08.2023 | 06:30 Uhr