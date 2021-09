Stand: 21.09.2021 09:18 Uhr Osnabrück zählt alle Kommunalwahl-Stimmen noch einmal

In der Stadt Osnabrück werden heute die Stimmen bei der Kommunalwahl vom 12. September noch einmal komplett nachgezählt. Hintergrund sind Unregelmäßigkeiten. Hinweise aus Bevölkerung hatten in der vergangenen Woche dazu geführt, dass der Wahlausschuss 35 Bezirke stichprobennarig noch einmal auszählen ließ. Mit dem Ergebnis, dass die UWG nicht mehr im Stadtrat vertreten wäre und die Grünen einen Sitz mehr bekämen. In der heutigen Nachzählung muss deshalb geklärt werden, ob sich dieses vorläufige Ergebnis erhärten lässt. Nach Angaben eines Stadtsprechers bleibt wegen der Nachzählung das Bürgeramt geschlossen. Denn die Zeit drängt: Weil am kommenden Sonntag die Stichwahl zum Oberbürgermeister stattfindet, soll das Endergebnis der Osnabrücker Komunahlwahl bis spätestens Freitag vorliegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.09.2021 | 08:30 Uhr