Stand: 10.09.2020 12:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Osnabrück will Flüchtlinge aus Moria aufnehmen

Die Stadt Osnabrück hat sich bereit erklärt, Menschen aus dem Flüchtlingslager Moria aufzunehmen. "Ist doch klar, dass wir helfen" so Oberbürgermeister Griesert. Er fordert die europäischen Institutionen auf, eine Lösung zu finden. Die Stadt Osnabrück sei in der Lage, die nötige Infrastruktur schnell zu schaffen, heißt es. In dem Lager Moria auf Lesbos hatte es in den vergangenen Nächten gebrannt. Tausende Flüchtlinge haben dabei ihre Unterkunft verloren.

