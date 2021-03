Stand: 01.03.2021 11:52 Uhr Osnabrück plant 30.000 Schnelltests für den Hausgebrauch

Die Stadt Osnabrück will demnächst bis zu 30.000 kostenlose Corona-Selbsttests für den Hausgebrauch anbieten, beispielsweise für Lehrer und Erzieher. Darüber hatte am Wochenende zunächst das ZDF berichtet. Katharina Pötter, Leiterin des Corona-Krisenstabs, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man arbeite an einem entsprechenden Testkonzept. Seit zwei Wochen bietet die Stadt für Menschen, die in Osnabrück wohnen oder arbeiten, bereits kostenlose Corona-Tests in zwei Schnelltestzentren an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.03.2021 | 06:30 Uhr