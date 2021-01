Stand: 28.01.2021 11:12 Uhr Osnabrück für zwei weitere Jahre "Fairtrade-Town"

Osnabrück darf sich für weitere zwei Jahre "Fairtrade-Town" nennen. Damit ist die Stadt eine von 700 Fairtrade-Kommunen in Deutschland - erst im vergangenen Jahr hatte Osnabrück den Titel erhalten. Um ihn zu erhalten mussten fünf Kriterien erfüllt werden: Der Oberbürgermeister und der Rat trinken fair gehandelten Kaffee und Tee und halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest. Dazu koordiniert eine Steuerungsgruppe alle Aktivitäten. Zudem werden in Geschäften und gastronomischen Betrieben Produkte aus fairem Handel angeboten. Auch die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.01.2021 | 13:30 Uhr