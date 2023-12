Stand: 20.12.2023 12:31 Uhr Osnabrück eröffnet vollautomatisches Parkhaus für Fahrräder

Am Osnabrücker Altstadtbahnhof ist am Mittwoch das erste vollautomatische Fahrradparkhaus der Stadt eröffnet worden. In dem 16 Meter hohen BikeTower können rund 160 Fahrräder geschützt abgestellt werden. Das Ein- und Ausparken erfolge per Smartphone-App nach einem Paternoster-System, so der Betreiber. So können Reisende ihr Fahrrad rund um die Uhr parken und wieder abholen. Der Turm hat zweieinhalb Millionen Euro gekostet und wurde vom Bundesverkehrsministerium finanziert. Die Bauarbeiten dauerten rund ein Jahr.

