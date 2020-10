Stand: 23.10.2020 14:16 Uhr Osnabrück bekommt Sonder-Ampel mit Steckenpferdreiter

In Mainz steht die Mainzelmännchen-Ampel, das ostfriesische Emden verewigte Otto Waalkes und das Ost-Ampelmännchen ist sogar zu einer eigenen Marke geworden. Osnabrück zieht nun nach und erhält eine Ampel mit Steckenpferdreiter, dem Symbol der Friedensstadt. Die Ampel steht in der Nähe des Fußgängerüberwegs an der Alten Münze. Der Verwaltungsausschuss hatte sich im November vergangenen Jahres für die Steckenpferdreiter-Ampel entschieden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.10.2020 | 13:30 Uhr