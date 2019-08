Stand: 09.08.2019 08:14 Uhr

Osnabrück als nachhaltigste Stadt ausgezeichnet

Die Stadt Osnabrück ist als eine von drei Städten mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Die Düsseldorfer "Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis" würdigte damit die Stadt für ihr Engagement in Sachen Stadtentwicklung. Konkret lobte die Stiftung, dass die Bürger ihre Ideen beim sogenannten "Masterplan Innenstadt" einbringen konnten. Darin gehe es vor allem um weniger Platz für den motorisierten Nahverkehr und die Schaffung attraktiver Grünflächen, heißt es. Die Stadt habe einen Katalog entwickelt, der die Pläne zur Stadtentwicklung für alle offen lege. Osnabrück habe außerdem etwas für den Klima- und Ressourcenschutz getan. Zum Beispiel habe die Stadt ökologische Standards in der Bauleitplanung gesetzt, Radschnellwege ausgebaut und ein Kataster für Solardächer erstellt.

Osnabrück erhält 30.000 Euro Preisgeld

Als Deutschlands nachhaltigste Großstadt 2020 erhält Osnabrück ein Preisgeld von 30.000 Euro. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für Städte und Kommunen wird in Zusammenarbeit unter anderem mit der Bundesregierung und Wirtschaftsverbänden seit 2012 jährlich verliehen. Neben dem Städte-Wettbewerb gibt es weitere Preise, etwa für Unternehmen, nachhaltige Architektur und Forschung. Wie viele Städte und Kommunen sich dieses Jahr beworben haben, konnte die Stiftung auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen nicht mitteilen.

Preis wird im November verliehen

Neben Osnabrück erhalten Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen und Aschaffenburg in Bayern den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020. Er wird im November im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf übergeben.

