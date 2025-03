Stand: 31.03.2025 08:16 Uhr Osnabrück: Zwei Verletzte nach Gasverpuffung in Bäckerei

Bei einer Verpuffung in einer Bäckerei in Osnabrück sind am Sonntagmittag zwei Menschen verletzt worden. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um zwei Mitarbeiter im Alter von 53 und 64 Jahren. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Gasherd in der Küche des Geschäfts am Rosenplatz nicht sachgemäß installiert worden. Die Feuerwehr habe am Zuleitungsschlauch einen Gasaustritt feststellen können, so die Polizei. Als der Unfall passierte, befanden sich nach Angaben eines Sprechers 15 Gäste in der Bäckerei. Alle konnten das Geschäft eigenständig verlassen und blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

