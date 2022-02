Stand: 11.02.2022 07:27 Uhr Osnabrück: Zwei Feuer in Mehrfamilienhaus am gleichen Tag

In einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück hat es am Donnerstag gleich zweimal gebrannt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde die Feuerwehr am Morgen zunächst zu einem Küchenbrand in der ersten Etage des Gebäudes gerufen. Dort hatte eine Pfanne auf dem Herd Feuer gefangen. Eine 29-Jährige, ein 26-Jähriger und ein vier Jahre alter Junge kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Abend brach ein weiteres Feuer im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses aus. Die Ermittler prüfen, ob es einen Zusammenhang mit dem ersten Brand gibt. Der Schaden wird laut dem Sprecher auf 30.000 Euro geschätzt.

