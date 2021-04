Stand: 27.04.2021 17:27 Uhr Osnabrück: Zoobesuch nur noch mit Test aus Testzentrum

Für einen Besuch im Osnabrücker Zoo ist ein privater Selbsttest für zu Hause nicht mehr ausreichend. Ab sofort müsse vor Eintritt ein aktueller Corona-Test vorgelegt werden, der in einem Schnelltestzentrum durchgeführt wurde, teilte der Zoo mit. Auch Geimpfte müssen einen aktuellen negativen Test vorzeigen. Besucherinnen und Besucher könnten dafür beispielsweise das Testzentrum am Zoo nutzen, das nur wenige Meter entfernt fußläufig zum Zoo liege, hieß es. Zunächst hatte der Zoo gehofft, dass gemäß der neuen Bundesverordnung auch die gängigen Selbsttests für den privaten Gebrauch ausreichend für den Eintritt sind. Dies sei immer noch nicht ganz geklärt, so der Zoo, die Abstimmung mit den offiziellen Stellen laufe. Sollten sich die Vorgaben ändern, informiere man die Besucher darüber schnellstmöglich auf der Homepage, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.04.2021 | 06:30 Uhr