Stand: 03.01.2023 12:52 Uhr Osnabrück: Zöllner ertappen Drogenschmuggler auf der A30

Osnabrücker Zöllner haben am Montag einen Drogenschmuggler im Gewerbegebiet Gildehaus ertappt. Sie stellten 62 Gramm Marihuana und fünf Gramm Haschisch sicher, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Dienstag mitteilte. Demnach hätten die Beamten zunächst den aus den Niederlanden kommenden Verkehr auf der Autobahn 30 beobachtet. Ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug weckte den Argwohn der Fahnder. Sie forderten den Fahrer per Lichtzeichen auf, ihnen in das Gewerbegebiet zu folgen. Daraufhin beobachteten die Zöllner, dass der Fahrer Gegenstände aus dem Seitenfenster warf. Daraufhin hielten sie das Fahrzeug des 30 Jahre alten Mannes an. Als die Ermittler die Umgebung absuchten, entdeckten sie sogenannte Klemmtütchen mit Marihuana und Haschisch. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie weitere Drogen. Die Zöllner leiteten ein Strafverfahren ein.

