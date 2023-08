Stand: 16.08.2023 08:50 Uhr Osnabrück: Wasserleitungen werden gespült

In Osnabrück werden ab Montag die Wasserleitungen gereinigt. Wie die Stadtwerke mitteilen, sollen damit Ablagerungen weggeschwemmt werden, die sonst das Wasser trüben könnten. Während des Spülvorgangs sollen die Wasserhähne in Häusern und Wohnungen geschlossen bleiben. Außerdem soll die Toilettenspülung nicht genutzt werden, weil es sonst zu Schäden kommen könnte. Die Arbeiten werden überwiegend nachts und frühmorgens durchgeführt. Wann welcher Stadtteil dran ist, darüber werden die Anwohner per Hauswurfsendung benachrichtigt. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass für die Arbeiten niemand die Wohnung betreten muss.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.08.2023 | 13:30 Uhr