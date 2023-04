Stand: 04.04.2023 16:24 Uhr Osnabrück: Verletzte bei Brand in Unterkunft für Geflüchtete

Bei einem Feuer in einer Osnabrücker Unterkunft für Geflüchtete sind am Montagabend vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Laut Polizei bestehe keine Lebensgefahr. Die Polizei vermutet, dass eine brennende Zigarette den Brand ausgelöst hat. Einen Hinweis auf vorsätzliche Brandstiftung gebe es nicht. Das Feuer zerstörte eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. In der Unterkunft leben 14 Menschen. Wegen des Rauchs mussten sie alle vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. In der Nacht kamen sie in einem Wärmebus der Stadtwerke unter und sind nun vorerst in anderen Einrichtungen untergebracht worden. Zumindest die Hälfte der Menschen soll voraussichtlich in absehbarer Zeit wieder in die Mietwohnungen zurückkehren können. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 200.000 Euro.

