Stand: 04.04.2023 06:26 Uhr Osnabrück: Verletzte bei Brand in Unterkunft für Asylbewerber

Bei einem Feuer in einer Osnabrücker Unterkunft für Geflüchtete sind am Montagabend drei Bewohner verletzt worden, zwei davon schwer. Laut Polizei besteht aber keine Lebensgefahr. Eine Wohnung wurde zerstört. Insgesamt leben in der Unterkunft 14 Menschen. Wegen des Rauchs mussten sie alle vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 200.000 Euro.

