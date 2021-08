Stand: 31.08.2021 07:49 Uhr Osnabrück: Vereine wollen 2022 wieder Karneval feiern

Im kommenden Jahr soll in Osnabrück wieder Karneval gefeiert werden. Dieses Ziel verfolgt der Bürgerausschuss der Osnabrücker Karnevalsvereine (BOK). Man blicke optimistisch in die neue Session, erklärte Präsident René Herring. Je mehr Menschen sich impfen ließen, umso wahrscheinlicher seien Sitzungen und ein Umzug. Unter Beachtung der 3G-Regeln arbeiten die Karnevalisten nach eigenen Angaben momentan an einem neuen, coronagerechten Format.

Weitere Informationen Corona: Diese neuen Regeln gelten jetzt in Niedersachsen Die Pandemie-Lage wird nun anhand von Warnstufen bewertet. Neu ist auch die 3G-Regel. Ein Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 31.08.2021 | 06:30 Uhr