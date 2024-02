Stand: 26.02.2024 16:00 Uhr Osnabrück: Unbekannte greifen Menschen mit Baseballschläger an

Vier Personen im Osnabrücker Südkreis sind von Unbekannten mit einem Baseballschläger angegriffen worden. Am späten Freitagabend klingelten laut Polizei fünf maskierte Personen an der Wohnungstür einer 19-jährigen Frau und eines 22-jährigen Mannes. Sie drangen demnach in die Wohnung ein und schlugen das Paar mit dem Schläger, bevor sie mit einer Geldbörse fliehen konnten. Am Sonntagabend ereignete sich eine ähnliche Tat in Georgsmarienhütte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort wurden demnach ein 42-jähriger Mann und dessen 18-jähriger Sohn vor einem Haus angegriffen. Die Täter konnten unerkannt mit einem silbernen VW Bulli entkommen. Vater und Sohn wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus - die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Tat nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05401) 831 60 entgegen.

