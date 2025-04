Stand: 15.04.2025 20:13 Uhr Osnabrück: Überfall scheitert - Jugendlicher wirft mit Pistole

Ein Jugendlicher hat am Montagabend versucht, einen Kiosk in Osnabrück zu überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bedrohte der Teenager einen Mitarbeiter des Geschäfts an der Natruper Straße mit einer Schusswaffe. Dieser weigerte sich, Bargeld herauszugeben. Daraufhin habe der Jugendliche die Pistole in Richtung des Mitarbeiters geworfen. Er verfehlte ihn den Angaben zufolge jedoch und flüchtete in Richtung Innenstadt. Die Polizei konnte wenig später einen Tatverdächtigen stellen. Zu dem Jugendlichen machte die Polizei mit Verweis auf den Jugendschutz keine weiteren Angaben. Er sei den Beamten bereits aus früheren Ermittlungen bekannt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0541) 327 36 03 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück