Stand: 02.03.2023 11:47 Uhr Osnabrück: Transporter schwerer als die Polizei erlaubt

Die Autobahnpolizei hat auf der A30 bei Osnabrück einen besonders schweren Kleintransporter kontrolliert. Das Fahrzeug war doppelt so stark beladen wie erlaubt. Der Fahrer habe bei der Kontrolle zugegeben, dass ihm dies bewusst gewesen sei, so ein Polizeisprecher. Die Beamten untersagten dem 27-Jährigen die Weiterfahrt. Der Transporter wurde so lange festgekettet, bis die Ware auf ein anderes Fahrzeug umgeladen war.

