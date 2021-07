Stand: 28.07.2021 08:47 Uhr Osnabrück: Studierende können sich in Mensa impfen lassen

Die Stadt Osnabrück will die Impfquote bei Jüngeren nach oben treiben und bietet jetzt Studierenden eine Impfung in der Mensa an. Ab heute Vormittag impft dort ein Team vom Impfzentrum alle Interessierten. Wie die Stadt mitteilt, will sie in Zukunft dort hingehen, wo sich viele unter 30-Jährige aufhalten, um ihnen unkompliziert ein Impfangebot zu machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.07.2021 | 08:30 Uhr