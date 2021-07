Stand: 05.07.2021 07:50 Uhr Osnabrück: Steckenpferdreiter ziehen vom Dom zum Rathaus

In Osnabrück sind ab heute die Steckenpferd-Reiter unterwegs. Normalerweise sind die Viertklässler mit ihren selbstgebastelten Steckenpferden und bunten Papierhüten immer im Oktober in Osnabrück unterwegs. Wegen der Corona-Pandemie musste die traditionelle Veranstaltung aber verschoben werden. Sie findet nun von Montag bis Mittwoch statt. Es gelten besondere Hygiene-Regeln, zudem wurde die Strecke verkürzt. Das Steckenpferd-Reiten soll an den Westfälischen Frieden erinnern, der 1648 in Osnabrück und Münster geschlossen wurde.

Weitere Informationen Osnabrück bekommt Sonder-Ampel mit Steckenpferdreiter Mit der Ampel, die das Wahrzeichen der Stadt zeigt, schließt sich Osnabrück anderen Städten wie Mainz und Emden an. mehr

