Stand: 16.04.2021 18:00 Uhr Osnabrück: Stadträtin Pötter will Oberbürgermeisterin werden

Die Osnabrücker Stadträtin Katharina Pötter (CDU) will Nachfolgerin des Osnabrücker Oberbürgermeisters Wolfgang Griesert (CDU) werden. Griesert hatte am Donnerstag angekündigt, dass er bei der Kommunalwahl im September nicht erneut kandidiert. Bei der Wahl tritt Pötter gegen den SPD-Landtagsabgeordneten Frank Henning und die derzeitige Bürgermeisterin von Bad Iburg und Grünen-Kandidatin, Annette Niermann, an.

