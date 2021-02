Stand: 04.02.2021 11:58 Uhr Osnabrück: Stadt bietet Impfbegleitdienst an

Die Freiwilligen-Agentur der Stadt Osnabrück hat einen Impfbegleitdienst eingerichtet. Das Angebot richtet sich an ältere Menschen, die Unterstützung beim Weg zum Impfzentrum brauchen. Voraussetzung ist nach Angaben der Stadt, dass sie selbstständig laufen oder sich mit Hilfsmitteln fortbewegen können. Die Ehrenamtlichen nehmen die Interessierten vor deren Wohnung in Empfang und machen sich dann gemeinsam mit dem Bus, dem Taxi oder auch zu Fuß auf den Weg zum Impfzentrum. Die Nutzung privater Pkw ist dagegen aus Versicherungsgründen nicht möglich. Wer eine Begleitung in Anspruch nehmen oder anbieten möchte, kann sich unter der Telefonnummer (0541) 323 31 05 melden.

