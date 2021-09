Stand: 17.09.2021 14:31 Uhr Osnabrück: SPD empfiehlt Grünen-Kandidatin bei OB-Stichwahl

Für die Stichwahl zur Oberbürgermeisterin in Osnabrück am 26. September hat die SPD eine klare Empfehlung für die Kandidatin der Grünen, Annette Niermann, abgegeben. Das haben SPD und Grüne am Freitag in einer Pressekonferenz deutlich gemacht. Damit steigen die Chancen für die bisherige grüne Bürgermeisterin von Bad Iburg gegen die CDU-Herausforderin Katharina Pötter. SPD-Kandidat Frank Henning war gegen die beiden Politikerinnen bei der OB-Wahl am Sonntag unterlegen.

