Osnabrück: Prozess um Mord an Rentnerin beginnt

10.07.2019 14:45 Uhr

Am Mittwoch hat am Landgericht Osnabrück der Prozess wegen Mordes an einer 75-Jährigen begonnen. Drei Männer sollen sie erpresst, ausgeraubt, misshandelt und schließlich ermordet haben.