Osnabrück: Prozess nach Randale im Corona-Testzentrum

Vor dem Landgericht Osnabrück muss sich ab Montag ein Mann verantworten, der vor knapp anderthalb Jahren in einem Corona-Testzentrum in Spelle (Landkreis Emsland) randaliert haben soll. Laut Anklage hatte er einer Mitarbeiterin Reizgas ins Gesicht gesprüht und sie zu Boden gestoßen. In einer Notaufnahme in Lingen (Landkreis Emsland) soll der 38-Jährige aus Rheine (Nordrhein-Westfalen) fünf Monate später nach Personal und Polizisten geschlagen und getreten und einem Arzt in den Arm gebissen haben. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, dass der Angeklagte in ein psychiatrisches Krankenhaus kommt.

